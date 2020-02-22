شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التشريعية بالنواب تناقش مقترح هبة هجرس بتعديل بعض أحكام قانون التقاضى غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناقش لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، غدا الأحد، في اجتماع مشترك مع لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع قانون مقدمًا من النائبة الدكتورة هبة هجرس بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن التعديلات المقترحة هي ثمرة من ثمار مبادرة «نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد» التي انطلقت بالتعاون بينها كنائبة والمجلس القومى للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظات الجمهورية تحت مظلة 4 مؤسسات مجتمع مدني عاملة في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد هي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد ADVANCE، ومركز سيتي التابع لجمعية كاريتاس مصر، وجمعية بر الأمان، وعدد من القانونيين.

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وأوضحت «هجرس» أن المبادرة توصلت إلى ضرورة تعديل بعض أحكام قانون التقاضى في الأحوال الشخصية من خلال استقراء واقع حياة الأشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد في المجالات المختلفة وعبر دراسة مدى مواكبة التشريعات الحالية لاحتياجات أبنائها وأولياء أمورهم والنظر في تطبيق وتنفيذ التشريعات الحالية.

وأشارت إلى أن المبادرة ومن خلال عملها على إيجاد حلول تشريعية لمشكلات ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد ودعم قضاياهم، سواء بتعديل بعض التشريعات أو استحداث تشريعات أخرى أو كليهما معا، فقد رأت ضرورة تعديل المواد رقم 26 و47 بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وتابعت أن التعديلات التي ستناقشها غدا لجان المجلس الثلاث تضمنت إضافة فقرة إلى نص المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000، تستهدف ضمان عدم تأثر أموال الشخص الموصوف بفاقد الأهلية من الإنفاق عليه على النحو الذي يتوافق مع مستوى معيشته ومعيشة من يعوله.

وأوضحت «هجرس» أن التعديلات تضمن أيضا تقديم معالجة تشريعية لمشكلة لجوء المجلس الحسبي في رعاية مصالح مدعى الأهلية وناقصيها والمحجوز عليهم والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، إلى الاستعانة بموظفين ليسوا متخصصين وتولى هؤلاء الموظفين تسيير أعمال القصر والغائبين والمحجوز عليهم، وهو ما يزيد من الأعباء النفسية للأم الأرملة والوصى والأم لأحد الأبناء من ذوى الإعاقات الذهنية، إلى جانب أعباء هذه الأم الحياتية والتي يتعامل معها موظفو النيابة الحسبية وكأنها غير أمينة على أموال أبنائها.