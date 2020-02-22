شكرا لقرائتكم خبر عن «ملفقة منذ البداية».. فريد الديب: أتمنى غلق ملف «التلاعب بالبورصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فريد الديب، محامي علاء وجمال مبارك، في تصريحات لـ«روسيا اليوم»، إن «جهودنا كللت بالنجاح والقضية (التلاعب بالبورصة) ملفقة منذ البداية، والتعنت ضد علاء وجمال كان واضحا بدليل حبسهما احتياطيا لفترات طويلة والإفراج عن بقية المتهمين التسعة، ومن حق النيابة العامة الطعن خلال ستين يوما، وأتمنى غلق هذا الملف تماما لأن الحكم عنوان الحقيقة».

وكان القضاء المصري برّأ في وقت سابق من اليوم، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، علاء وجمال، في قضية التلاعب بالبورصة.