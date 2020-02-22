شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك يشكر القضاء المصري: «مسرور ببراءتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن شكره للقضاء المصري، السبت، بعد تبرئته في قضية «التلاعب بالبورصة».

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وقال علاء مبارك، في تصريحات لشبكة «روسيا اليوم»، إنه «يشكر القضاء المصري الشامخ وأنه مسرور، ليس ببراءته وبراءة شقيقه جمال فحسب، بل ببراءة باقي المتهمين الذين تم الزج بهم في القضية».

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، قد أصدرت، السبت، حكمها ببراءة علاء وجمال مبارك وأيمن فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان الملواني، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي، وأحمد نعيم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب بالبورصة».

القضية التي تم نظرها أمام القضاء المصري، استغرقت 8 سنوات في المحاكم، وتداولتها أكثر من 8 دوائر، وأصدرت «الجنايات» حكمها ببراءة المتهمين مما نسب إليهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.