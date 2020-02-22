شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح فرع نادى الجزيرة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل فرع نادى الجزيرة بأكتوبر يرافقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وقبل الافتتاح تفقد رئيس الوزراء الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر التى سيقام بها كأس العالم لكرة اليد ، وعقب ذلك تفقد مشروعوزارة الشباب the club.

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وكان رئيس الوزراء قد ترأس مؤخرا اجتماع اللجنة العليا لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، مؤكدا إن هدف هذه اللجنة هوالاطمئنان على كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة الخاصة بتنظيم البطولة، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل المتابعة بصورة دورية حتىموعد بدء فعاليات البطولة، موجها الاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالصالات المشاركة في هذه البطولة، ورفع كفاءة الطرق، والاهتمامبالزراعة والتشجير بها.

وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار بشأن حجوزات الفرق والجماهير؛ وذلك خلال فاعليات بطولة كأس العالم لكرة اليدللرجال 2021، نظراً لتزامن هذه البطولة مع الموسم السياحي في يناير 2021، مع مراعاة التنسيق كذلك مع الوزارة للترويج لهذا الحدث،وجذب الجماهير، على أن يتم إعداد برامج سياحية لهم، والتأكيد على سرعة الانتهاء من الصالات المغطاة، خاصة بمدينة السادس منأكتوبر، ومدينة برج العرب.