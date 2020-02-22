شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد الصالة المغطاة بأكتوبر استعدادًا لكأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر التى سيقام بها كأس العالم لكرة اليد ، وعقب ذلك تفقد مشروع وزارة الشباب the club.
وكان رئيس الوزراء قد ترأس مؤخرا اجتماع اللجنة العليا لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، مؤكدا إن هدف هذه اللجنة هو الاطمئنان على كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة الخاصة بتنظيم البطولة، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل المتابعة بصورة دورية حتى موعد بدء فعاليات البطولة، موجها الاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالصالات المشاركة في هذه البطولة، ورفع كفاءة الطرق، والاهتمام بالزراعة والتشجير بها.
وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار بشأن حجوزات الفرق والجماهير؛ وذلك خلال فاعليات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، نظراً لتزامن هذه البطولة مع الموسم السياحي في يناير 2021، مع مراعاة التنسيق كذلك مع الوزارة للترويج لهذا الحدث، وجذب الجماهير، على أن يتم إعداد برامج سياحية لهم، والتأكيد على سرعة الانتهاء من الصالات المغطاة، خاصة بمدينة السادس من أكتوبر، ومدينة برج العرب.
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