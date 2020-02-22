شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة جامعة عين شمس الطبية تستهدف إجراء 250 عملية جراحية لشعب دولة مالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يصل فريق طبي رفيع المستوى من مستشفيات جامعة عين شمس لدولة مالي، اليوم السبت، وذلك في إطار العلاقات المصرية الإفريقية، وتفعيلاً للدور الخدمي والإنساني لمستشفيات جامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والسفير كريم أمين عن الوكالة المصرية للشراكة والتنمية بوزارة الخارجية.

يرأس الفريق الدكتور شريف علوان، أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضوية الدكتور أيمن جعفر، أستاذ طب وجراحة العيون، والدكتور أحمد بيومي، مدرس طب وجراحة العيون، والدكتور نور الدين حسين مدرس طب وجراحة العيون.

وصرح الدكتور شريف علوان أن فكرة القافلة نبعت من الإيمان بالبعد القومي والعمق الأفريقي لجمهورية مصر العربية، وجاءت باقتراح وزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة والتنمية وبالتعاون مع المعهد الاستوائي الأفريقي لطب العيون بغرب أفريقيا «أيوتا»، موضحًا أن القافلة تستهدف إجراء 250 عملية جراحية مجانية لغير القادرين من الشعب المالي، بالإضافة إلى إلقاء محاضرات للأطباء.

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وتستمر أعمال القافلة على مدار 6 أيام في الفترة من 22 حتى 28 من فبراير الجارى، لخدمة أهالي مدينة باماكو بدولة مالي.

وأشاد «علوان» بالدور الذي قامت به وزارة الخارجية والسفارة المصرية بدولة مالي في تسهيل مهمة الفريق الطبي المصري وتوفير كافة سبل التأمين والتواصل، خاصة في ظل ما تشهده دولة مالي من انتشار الأوبئة والأمراض وبخاصة الحمى الصفراء والملاريا، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية تتحمل ٨٠% من تكاليف القافلة سواء الإنتقالات أو المعدات والمستلزمات الطبية (عدسات للزرع والمحاليل اللازمة لها والمشارط المستخدمة )، في حين تتحمل الجامعة توفير كافة مستلزمات التخدير.

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام الرسمية والتلفزيون الرسمي بدولة مالي قد أعلنت عن وصول القافلة الطبية والتعليمية لجامعة عين شمس لما تمثله من أهمية كبرى للشعب المالي، ومن المقرر أن يتم استقبال الفريق الطبي رسميًا بوزارة الخارجية بجمهورية مالي والسفارة المصرية هناك.

وأعرب الفريق الطبي المشارك في قافلة جامعة عين شمس لدولة مالي عن تحمسه الشديد للقيام بواجبهم الوطني والإنساني، برغم ما قد تعتريه المهمة من تحديات.