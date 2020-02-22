شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ فيلات ووحدات «جاردن سيتى الجديدة» بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوه، أعمال تنفيذ الفيلات والوحدات السكنية بالحى السكنى الخامس «جاردن سيتى الجديدة»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتفقد الوزير ومرافقوه، إحدى الفيلات التي يتم تشطيبها بحى جاردن سيتى، حيث بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للأعمال الجارى تنفيذها بالحى ٤٨ ٪، وتبلغ مساحته حوالى ألف فدان، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وعدد من الوحدات الفاخرة، بجانب منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها حوالى 2000 وحدة سكنية وفندقين، بالإضافة إلى توافر جميع الخدمات.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوحدات بحى «جاردن سيتى الجديدة»، موزعة كالتالى، 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجاً للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.