شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: جهاز مدينة بنى سويف الجديدة يتلقى 49 طلب تخصيص أراضٍ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، تلقى 49 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة (صناعى – خدمى) بمساحة إجمالية بلغت حوالى (540ألف م2)، وفقاً لنظام التخصيص الفورى الذى أقره مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفاً أنه تم الأنتهاء أيضاً من إصدار ما يقرب من 500 رخصة بناء لقطع أراضٍ (اجتماعى - مميز) بأنشطة مختلفة بالمدينة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لتنمية الصعيد، حيث يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المختلفة فى مجالات الإسكان والطرق والمرافق والخدمات بصعيد مصر، ولا سيما بمدن الصعيد الجديدة.

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وأوضح المهندس أشرف عبدالرحمن رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، أنه تم سداد نسبة 10% لعدد 9 طلبات من إجمالى الـ 49 طلبا، وفقاً لنظام التخصيص الفورى، وسداد نسبة 25% لعدد (3) طلبات، وجارٍ التسعير لعدد 37 طلباً آخر بالمدينة.

وأشار المهندس أشرف عبدالرحمن، إلى أنه تم الأنتهاء من تطوير الطرق المؤدية للإسكان الاجتماعى(عمارات)، وتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وكذا رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بمنطقة الصناعات الخفيفة، والأنتهاء من قطع التباب بمنطقة الإسكان الاجتماعى (أراضى) بالمرحلة الرابعة، وجارٍ تنفيذ مشروع تنسيق وزراعة منطقة مركز المدينة.

وذكر رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من تنفيذ مرافق (مياه – صرف – فرمة للطرق) لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى (المرحلة الرابعة)، ومنطقة ورش الشباب، ومرافق منطقة الإسكان الأكثر تميزاً بمساحة حوالى 17 فدانا، ومرافق منطقة الإسكان المتميز بمساحة 100 فدان، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع مرافق الحي السكني الـ12 (إسكان مميز)، واستكمال تنفيذ خط طرد قطر 700 مم من محطة الصرف الصحى بالمدينة حتى موقع الغابة الشجرية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه فى قطاع الخدمات، تم الأنتهاء من تنفيذ حضانتين بمناطق الإسكان الاجتماعى (أراض – عمارات)، ووحدة اجتماعية بالحي السكني الخامس، ونقطة شرطة بمنطقة إبني بيتك 2، وكذا الأنتهاء من تطوير ورفع كفاءة 41 عمارة منخفضة التكاليف بالحي السكني الثانى بالمدينة.