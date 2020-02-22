شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يتفقد المستشفى العام القديم: «الافتتاح 30 يونيو ولن أقبل تأخير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على الإنتهاء من جميع انشاءات والتجهيزات اللوجيستية بالمبنى الجديد لمستشفى العام القديم بالمنصورة فى 30 يونيو القادم.

وقال المحافظ "تاريخ الأنتهاء والإفتتاح يوم 30 يونيو ولن أقبل التأخير يوم واحد وأى حد عنده مشكلة يقولها من الآن وأنا أساعد فى حلها فورا".

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محافظ الدقهلية يتفقد المستشفى العام القديم

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ الدقهلية "المبني الجديد" لمستشفى العام القديم بالمنصورة للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين والوقوف على سير الأعمال في المبنى الجديد.

محافظ الدقهلية يتفقد المستشفى العام القديم

وتفقد المحافظ المبنى بالكامل واستمع لشرح مفصل من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى، عن سير اعمال الإنشاءات وتأخر توصيل الكهرباء

ووجه المحافظ للدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، وكافة المسئولين عن المستشفى بعرض تقرير مفصل بإحتياجات ومعوقات العمل بالمستشفى، مؤكداً على أنه سيقوم بحل كافة المشكلات وتذليل كل المعوقات التي تؤخر إنتهاء إنشاء المبنى الجديد.

محافظ الدقهلية يتفقد المستشفى العام القديم

وأكد محافظ الدقهلية على أن أهم أولوياته هو توفير خدمة طبية لائقة للمرضى وتوفير الراحة للمترددين وقال "لا أقبل تحت أي مبرر وجود مواطنين بلا مكان انتظار لائق".

محافظ الدقهلية يتفقد المستشفى العام القديم