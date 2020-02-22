شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة تطلق مبادرة «مصر جميلة» بالتعاون مع هاشتاج «أتصور كأنك في أوروبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت غرفة شركات السياحة مبادرة «مصر جميلة» لإظهار أوجه الجمال المختلفة بكافة أنحاء مصر، تتضمن المبادرة ضمن فعالياتها تنظيم ذلك مسابقة لأفضل 10 صور عن المناطق السياحية والأثرية والتنموية المختلفة بمصر، وتتم بالتعاون بين الغرفة والقائمين على الهاشتاج الذي تصدر وسائل التواصل الاجتماعي (#اتصور كأنك في_أوروبا).

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تأتي المبادرة في إطار حرص مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، برئاسة حسام الشاعر، رئيس الغرفة، على المساهمة بفعالية في كل جهد يظهر أوجه الجمال المختلفة بمصر لدعم صناعة السياحة، وأيضًا دعم جهود الدولة ممثلة في وزارة السياحة للترويج للسياحة المصرية بشتى الطرق والوسائل.

وبتكليف من مجلس إدارة الغرفة، عقد المهندس أحمد صبري، مستشار الغرفة للتسويق الإلكتروني والتحول الرقمي، اجتماعًا مع مطلق هاشتاج أتصور وكأنك في أوروبا أحمد أدريانو، لبحث التعاون المشترك في تنفيذ المبادرة الجديدة وتقديم جوائز لافضل صور فائزة بالمسابقة، كما تم الاتفاق على استخدام صفحة الغرفة كمنصة للمسابقة، ومن المقرر الإعلان عن مسابقة مصر جميلة على صفحة الغرفة. واستقبال الصور المشاركة واختيار أفضل عشرة صور تعبر عن جمال المعالم المصرية والمنشورة على الهاشتاج.

وسوف يتم فرز الصور المقدمة واختيار أفضل 100 صورة من خلال لجنة تحكيم من الغرفة وأعضاء الهاشتاج، ونشر الأعمال المختارة (المائة) للتصويت العام من قبل الجمهور على صفحة الغرفة وويكون التصويت بعمل إعجاب للصورة. ويتم تنظيم حفل كبير لتسليم الجوائز للفائزين.