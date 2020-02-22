شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يزور عددا من المواقع والمتاحف الأثرية اليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بزيارة عدد من المواقع والمتاحف الأثرية، وذلك أثناء تواجده بالعاصمة اليونانية أثينا للقاء وزيري السياحة والثقافة والرياضة اليونانيين، لمناقشة عدد من الموضوعات لدعم سبل التعاون السياحي والأثري بين البلدين.

وقد حرص «العناني» على زيارة منطقة الأكروبول الآثرية والمسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وذلك لمشاهدة ما قامت به اليونان من جهود للحفاظ على هذه المنطقة الآثرية وتطوير الخدمات بها ومسارات الزيارة واللوحات الارشادية.

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رافق الوزير خلال الزيارة السفير إسماعيل خيرت سفير مصر باليونان، والسفير ماجد مصلح المشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار، كما رافقته في زيارة المتحف القومى الدكتورة لينا ميندوني وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية.

كما شملت الزيارة المتاحف الكبري بأثينا منها متحف الاكروبول والمتحف القومي للآثار ومتحف بيناكي ومتحف سيكلاديك، حيث سيتم التنسيق خلال الفترة القليلة القادمة للاستفادة من خبرات اليونان في مجال تطوير سيناريو العرض المتحفي خاصة مع قرب الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

واحتفاء بزيارة الوزير فإنه تم تنظيم حفل استقبال تم خلاله دعوة مديري كبار المتاحف والشخصيات العامة باليونان منهم السيدة ماريانه قاردينياريس إحدى الشخصيات الهامة باليونان وعضو مجلس أمناء مكتبة الاسكندرية والتي حرصت على الحضور لمقابلة وزير السياحة والآثار لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالمجال.

جدير بالذكر أن أكروبول أثينا تجسد الحضارات والأساطير والأديان التي ازدهرت في اليونان منذ أكثر من ألف سنة والذي ترتفع فيه أربعة من أكبر تُحف الفن اليوناني الكلاسيكي، وهي معبدأثينا البارتينون ومدخل الأكروبول بروبيلي ومعبدأركيتون ومعبدالإلهة نيكي، وتعتبر عنصراً بارزاً في التراث العالمي.