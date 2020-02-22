شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تعلن عن فرص استثمارية لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، يوم الثلاثاء المقبل، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان والترويج عن فرص استثمارية في العديد من المحافظات لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى وسلاسل تجارية بالعديد من المناطق المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير واتاحة المنتجات والسلع الغذائية في مختلف المحافظات بجانب تكوين وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر، وذلك تحت رعاية الدكتور علي المصيحلي، وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وسيشهد اللقاء حضور الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وكبار المستثمرين في المجالات المختلفة، وسيتم استعراض الفرص الاستثمارية التي طرحها الجهاز بغرض الترويج لها، وبهدف إنشاء مناطق لوجستية وأسواق تجارية وسلاسل تجارية كبرى مما سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول والحد من هدر المنتجات، وبالتالي ستنعكس على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك، وكذلك توفير فرص عمل لشباب الخريجين.