شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات إرشادية لمزارعي الشرقية للنهوض بمحصول القمح وحمايته من الآفات الضارة ومكافحتها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المهندس علاء عفيفى، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ، تنفيذ 12 ندوة إرشادية داخل حقول القمح بمختلف قري ومراكز المحافظة ، وذلك في إطار تنفيذ مشروع ترشيد استخدام المياه في ري المحاصيل الزراعية ، بحضور الباحثين من قسم بحوث القمح والأراضي والمياه، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ، وأخصائي القمح بالمديرية وعددا كبيرا من المزارعين.
وأكد وكيل الوزارة أن الهدف من إقامة الندوات ، توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل ، والتعريف بطرق حماية المحصول من الآفات الضارة ومكافحتها ، وطرق الفحص المستمر لزراعات القمح لاكتشاف أمراض الأصداء خاصة الصدأ الأصفر ، حيث يعتبر القمح أهم محاصيل الحبوب الغذائية التى يعتمد الشعب المصرى فى غذائه.
وفي نهاية الندوات تم فتح باب المناقشة للرد علي استفسارات المزارعين، والمرشدين الزراعيين ، حيث أشاد المزارعين بدور مديرية الزراعة في تنظيم تلك الندوات لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.
ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، علي ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين، بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة ، لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل ، لتحقيق أعلي إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.
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