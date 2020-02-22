شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع بطاطين وعبوات مواد غذائية بالمحافظات ضمن "مبادرة كلنا واحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية وطبية استهدفت عدد من القرى والمناطق الأكثر احتياجا بمحافظات الإسكندرية، الأقصر، الشرقية، الغربية، المنوفية، وذلك بالتنسيق بين مديريات الأمن وقطاعات الأحوال المدنية، الخدمات الطبية، المشروعات، التنمية "منظومة أمان" لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين، فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

كما تم توزيع المساعدات العينية بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، فقد تم استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطني تلك المناطق، وقد لاقى ذلك قبولاً واستحسانا من الأهالي مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

يأتي ذلك فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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ولا تخلو اجتماعات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمساعديه والقيادات الأمنية، من التشديد على الاهتمام بالمواطن ومساعدته، والتوسع فى مبادرة "كلنا واحد"، ومع اقتراب الشتاء، تحركت سيارات تحمل أطنانا من "البطاطين والمواد الغذائية" توزعها الشرطة بالمجان على البسطاء فى الأماكن المحرومة والمكتظة بالسكان، حتى جابت عدة محافظات ومدن وصولاً لمنطقة أهالينا بمدينة السلام بالقاهرة.

الأمن الإنسانى لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما وزعت الشرطة كميات ضخمة من الألعاب على الأطفال، ممن لا يستطيع ذويهم شراءها لهم، لترسم البسمة والفرحة على وجوه الجميع، كبارا كانوا أو صغارا.

وفى الوقت الذى كانت فيه سيارات الخير توزع المساعدات على المواطنين، كانت قوافل طبية تعالج البسطاء بالمجان، وأخرى تستخرج الأوراق الثبوتية من "شهادات الميلاد والوفاة والطلاق وبطاقات الرقم القومي" بمنازل المواطنين، فى منظومة أمنية متناغمة ومتكاملة، تُفعل شعار "الشرطة فى خدمة الشعب" على أرض الواقع.