شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: بنك ناصر أطلق حساب "حماية" لعديمى وناقصى الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إنه فى ضوء الدور المنوط به البنك كأول كيان اقتصادى اجتماعى فى مصر والشرق الأوسط يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعى لجميع افراد المجتمع بلا استثناء ولاسيما حماية الأسرة المصرية لذلك أصبح من الطبيعى أن يمتد دوره بالاشتراك فى منظومة أيداع وإدارة أموال عديمى وناقصى الأهلية أو الغائبين وما فى حكمهم وذلك بتدشين "حساب حمايه"

وأضافت القباج، أنه تم موافقة وزارة العدل على طلب البنك بالانضمام إلى المنظومة والتى تمكن الأولياء والأوصياء والوكلاء عن هذه الفئة التعامل فى شأن تلك الاموال من خلال كافة الاوعية الادخارية والحسابات المصرفية المعمول بها لدى البنك " حساب جاري- دفتر استثماري- ودائع استثمارية لآجل " .

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وعن مميزات حساب "حمايه" أوضح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن الحساب ينقسم إلى شقين الأول عبارة عن حساب جارى "دفتر استثمارى تحت الطلب وقد حقق البنك تفوق ملحوظ على سائر البنوك العاملة فى مصر، حيث أن هذا الحساب يحصل على أعلى عائد تنافسى بمصر يقدر ب12.5% سنويا وفقا لآخر نتائج أعمال للبنك عن العام المالى 2018/2019 وسوف يتم منح هذا الحساب 0.5% بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك بعد الاعتماد النهائى لميزانية البنك وفقا لنتائج أعمال البنك فى نهاية كل سنة مالية والشق الثانى عبارة عن أوعية ادخارية ذات العوائد الشهرية والربع سنوية والسنوية والتى تتراوح العائد عليها ما بين 10.5% وحتى 12.75% هذا بالإضافة إلى تخصيص موظف مختص داخل كل فرع من فروع البنك والتى تبلغ 94فرعا منتشرة فى كافة محافظات الجمهورية لتقديم الخدمة لهم ويمكن لهذه الفئة التعامل من منظومة الصراف الآلى المنتشرة فى فروع البنك بجانب اشتراك البنك فى خدمة بنوك مصر 123وبذلك سيتم تعامل هذه الفئات من خلال ماكينات الصارف الآلى لكافة بنوك مصر المنتشرة بربوع الجمهورية والبالغ عددها 11754ماكينة مما يدمج هذه الفئات ضمن منظومة الشمول المالى .

وأشار فاروق، إلى أن تلك الفئة سوف تحصل على كافة الإمتيازات الموجودة ببرامج الحماية الاجتماعية المعمول بها من خلال وزارة التضامن الاجتماعى مثل برامج حماية ذوى الاعاقة ودور الرعاية ومبادرة حياة كريمة .