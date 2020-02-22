شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إجراء 17 ألف عملية جراحية بمستشفيات التأمين الشامل ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء 17 ألف و199 عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحى الجديد بمحافظة بور سعيد، وذلك منذ انطلاق المنظومة فى يوليو الماضى وحتى صباح اليوم السبت.

جاء ذلك، اليوم السبت، خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مستشفى النصر التخصصي، لمتابعة سير العمل ميدانيًا، فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

وتفقدت أقسام المستشفى المختلفة ومنها الرعاية المركزة والحضانات واستمعت من الفريق الطبى إلى شرح تفصيلى عن الحالات التى تم إجراء جراحات عاجلة لها بجودة طبية عالية.

كما حرصت الوزيرة على الاطمئنان على صحة المرضى، والاستماع إلى آراء المواطنين عن المنظومة الجديدة، والذين بدورهم أشادوا بمستوى الخدمة الطبية للمقدمة لهم، حيث أشاد مريض بالمستشفى بالرعاية الطبية المميزة الذى تلقاها بالمنظومة الجديدة قائلاً: "التأمين الشامل أعطانى الأمل فى مستقبل أبنائي"، ومن جانبها أكدت الوزيرة أن صحة المصريين فى مقدمة أولويات القيادة السياسية، وأن المنظومة فى تطور مستمر من أجل تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وقدمت وزيرة الصحة ، الشكر للفريق الطبى بالمستشفى، ووجهت بصرف شهر مكافأة لجميع العاملين بالمستشفى تقديرًا لجهودهم فى تقديم خدمة طبية بأعلى جودة للمرضى.

وراجعت وزيرة الصحة الملفات الطبية للمرضى، موجهةً بتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لهم وفقًا لخطوط العلاج العالمية، مؤكدةً على أهمية التدريب المستمر للفريق الطبى والاعتماد على شبكة الإنترنت والمعارف العلمية الطبية فى عملية التدريب المهنى الطبي.

Advertisements

وأكدت هالة زايد، على جاهزية واستعداد مستشفى النصر لاستقبال الحالات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وذلك بالتعاون مع معهد القلب القومى وأكبر الاستشاريين فى تخصص القلب، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع مؤسسة مجدى يعقوب والقطاع الخاص، للاستفادة من خبراتهم العملية بالمنظومة الجديدة.

يذكر أن مستشفى النصر التخصصى للأطفال يضم العديد من الأقسام ومنها أقسام الطب النووي، والأشعة التشخيصية، والعلاج الإشعاعي، وقسطرة قلب كبار، وأخرى للأطفال، وجراحة قلب كبار وأطفال، وأورام الأطفال، وجراحة أورام الأطفال، ورعاية الأطفال، وحديثى الولادة، ورعاية للكبار، وجراحة العظام، وجراحة أطفال، وتخدير، ومعامل للتحاليل الطبية.















