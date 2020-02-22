شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكلدان الكاثوليك يدعو المسيحيين للصوم عن الكذب وشهادة الزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الكاردينال لويس روفائيل ساكو، بطريرك بابل للكلدان الكاثوليك، جموع المسيحيين للصوم عن الكذب وشهادة الزور، وذلك قبل يومين من بدء الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد ويستمر لمدة 55 يوما تبدأ الإثنين.

ودعا ساكو المسيحيين إلى تجنب شهادة الزور، والمحافظة على قيمة الكلمة والحقيقة، مضيفا: أن ما ليس مبنيًّا على الحق فهو مبنيُّ على الرمل! أي أنه لا أساس صلب له، فلابد من أن ينكشف.

وأوضح الكاردينال: لا تكذب، هذه وصية إلهية من المؤسف أن آفةَ الكذب منتشرة في مجتمعاتنا الشرقية أكثر من غيرها، لربما يعود السبب إلى المجتمع الذي نعيش فيه والظروف والفراغ، والحالات النفسية التي أفرزتها، وغياب مراجعة الضمير، وسهولة الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي غزت مجتمعاتنا مما يُتيح للعديدين نقل معلومات من دون التدقيق في صحتها وفائدتها، وما تسببه من إثارة وتشويش وتشهير! الكذب بكلِّ أشكاله خطيئة جسيمة.

واستطرد الكاردينال: ليكن صيامنا هذا العام عن الكذب، ولتُعبِّر كلماتنا عن الحقيقة، وليكن نقدنا أكاديميًا – موضوعيًّا، وبَنّاءً وليس افتراءات، الإصلاح يُبنى على الحقيقة الموضوعية، وليس على الادّعاءات الباطلة.

فيما يبدأ الأقباط الأرثوذكس الإثنين المقبل الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الإثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد

ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.

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وفقا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إن قسم صيام الكنيسة إلى درجات.

والغرض التقليدى من الصوم الكبير، إعداد المؤمن من خلال الصلاة، والتوبة من الذنوب، والصدقة وممارسة أعمال الرحمة.

يقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة، التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، والصوم الأخير هو أسبوع الآلام أو الجمعة العظيمة.

تقام الصلوات داخل الكنائس الأرثوذكسية في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، أما بداية من الأسبوع الثاني -بداية فترة الأربعين يومًا- فتصلي الكنائس قداسين يوميًا، و قسمت الكنيسة القبطية فترة الصوم إلى 7 أسابيع وهي: "أحد الرفاع، أحد الاستعداد، أحد التجربة، أحد الابن الضال، أحد السامرية، أحد المخلع، أحد المولود أعمى"، وحددت كل أسبوع يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين، وينتهي مع نهاية يوم الأحد