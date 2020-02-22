شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "كوادن" طفل دفعه التنمر لطلب الانتحار أمام الملايين.. اعرف حكايته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم إيريك ترامب نجل الرئيس الأمريكى الطفل "كوادن" ضحية التنمر ذى الـ9 أعوام، الذى ظهر فى فيديو وهو يتوسل كى ينتحر، بعد تعرضه للتنمر والترويع فى المدرسة بسب معاناته من التقزم، حيث يعانى من أكثر أنواع التقزم شيوعاً "الأوجان الغضروفى".
الفيديو التالى يرصد حكاية الطفل منذ الظهور الأول له حتى حملة دعمه عالميا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. "كوادن" طفل دفعه التنمر لطلب الانتحار أمام الملايين.. اعرف حكايته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.