شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "كوادن" طفل دفعه التنمر لطلب الانتحار أمام الملايين.. اعرف حكايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم إيريك ترامب نجل الرئيس الأمريكى الطفل "كوادن" ضحية التنمر ذى الـ9 أعوام، الذى ظهر فى فيديو وهو يتوسل كى ينتحر، بعد تعرضه للتنمر والترويع فى المدرسة بسب معاناته من التقزم، حيث يعانى من أكثر أنواع التقزم شيوعاً "الأوجان الغضروفى".

الفيديو التالى يرصد حكاية الطفل منذ الظهور الأول له حتى حملة دعمه عالميا.

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