شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى للنيباد يشيد بقيادة السيسى الحكيمة للاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور إبراهيم ماياكى المدير التنفيذى لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية (نيباد) بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكيمة للاتحاد الأفريقى خلال عام الرئاسة المصرية الماضية للاتحاد ، والذى انعكس بشكل إيجابى على جهود تطوير المُنظمة والأجهزة التابعة لها، جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير شريف عيسى سفير مصر فى بريتوريا مع الدكتور إبراهيم ماياكى ؛ وذلك فى مقر سكرتارية الوكالة فى مدينة ميدراند بجنوب أفريقيا.

وأعرب مسئول النيباد، عن الشكر للرئيس السيسى لما قدمه سيادته من دعم لجهود التنمية فى القارة بشكل عام وأنشطة ومشاريع الوكالة بشكل خاص ، لاسيما مشروعى ممر القاهرة - كيب تاون ومشروع الربط الملاحى بين بُحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وكذلك مساعى سيادته المستمرة من أجل تطوير البنية التحتية القارية.

واستعرض ماياكى، نتائج الاجتماع الأخير للجنة رؤساء الدول والحكومات التوجيهية للوكالة (قمة النيباد) وكذا نتائج القمة الأفريقية .. مُشيداً بحكمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية لقرارهم الإبقاء على الوضعية الخاصة للدول المؤسسة لمُبادرة النيباد بوصفهم أعضاء دائمين فى اللجنة الرئاسية التوجيهية للوكالة، وذلك حفاظاً على ما حققته من نجاحات خلال السنوات الماضية.

وثمن المدير التنفيذى للنيباد جهود مصر لتعزيز العمل الأفريقى المشترك فى شتى المجالات، مشيراً إلى استضافة مصر للعديد من الفاعليات بهدف تطوير منظومة التنمية فى أفريقيا كأسبوع تطوير البنية التحتية الأفريقية (PIDA Week ) الذى عُقد فى القاهرة خلال شهر نوفمبر الماضي.

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وأثنى على انتهاج مصر لمُقاربة تربط تحقيق التنمية بحفظ السلم والأمن فى أفريقيا، وهو ما تجلى فى تنظيمها لمُنتدى أسوان للسلام والتنمية المُستدامة بجانب ريادة الرئيس السيسى لموضوع إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات فى القارة الأفريقية ، واستضافة القاهرة لمركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات.

ومن جانبه، أكد السفير المصرى حرص الرئيس على دفع عجلة التنمية الأفريقية بغية تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقى 2063 وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى اعتزام مصر مواصلة العمل مع الأشقاء الأفارقة نحو تحقيق الاندماج الأفريقى وتفعيل اتفاقية التجارة الحُرة القارية وتطوير البنية التحتية الأفريقية، مشددا على دعم مصر المُستمر للوكالة بهدف تطوير أنشطتها، لاسيما وأنها تُعد إحدى أبرز مؤسسات العمل الأفريقى المُشترك وتتمتع بسمعة دولية مُتميزة من الضرورى الحفاظ والبناء عليها.