بعد وفاة طفلة أسيوط.. شيخ الأزهر: الختان مجرّد عادة ولم ترد فيه أوامر شرعية (بيان)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أكد الأزهر الشريف، أن للختان أضرارًا كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام وتؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاصة بما ينعكس سلبًا على المجتمع بأسره، وفق ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بعلمهم.

جاء ذلك في ردّ الأزهر الشريف على استعلام أرسله النائب العام المستشار حماده الصاوي عن الرأي الشرعي في ختان الإناث، بالتزامن مع تحقيقات النيابة بقضية طفلة توفيت جراء الختان في أسيوط.

وقال الأزهر الشريف في معرض رده، أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وبعد أن تدارس موضوع الختان من كافة جوانبه الفقهية والصحية وبإجماع أعضائه، وذلك بجلسته في 28 فبراير 2008 أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا في القرآن الكريم ولا في السُنة وأنه مجرّد عادة انتشرت في إطار فهم غير صحيح للدين.

وأضاف أنه قد ثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات وفقًا لما كشفت عنه الممارسات التي أزعجت المجتمع في الآونة الأخيرة.

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واختتم الأزهر رده بأن الرأي الشرعي والطبي استقر على أن ختان الأنثى من العادات الضارة التي لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الإسلامي، فإنه بذلك يكون محظورًا ويكون إيقاع العقار على من يزاوله أمرًا جازًا شرعًا.

وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بإحالة طبيب ووالد طفلة وثالث إلى الجنايات لارتكابهم جناية ختان ابنة المتهم الثاني "ندى" التي أفضت لوفاتها.

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