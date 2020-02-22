إحالة مهندس ومسؤول إحدى الشركات بقضية "رشوة مستخلصات مصر للطيران" للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة، بإحالة مهندس ونائب بإحدى الشركات، لمحكمة الجنايات بتهمة تقاضي رشوة مالية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته في حُكم الموظف العام (مهندس بمكتب استشاري هندسي)، ومدير مشروع تطوير مبنى تابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية طلب وأخذ، لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب، وأخذ من المتهم الثاني نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ربع مليون جنيه مقابل مراجعة مستخلصات شرکته، لدى الشركة الأولى، لصرف المستحقات الثابتة بها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني قدَّم رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم المتهم الأول مبلغ 250 ألف جنيه للقيام بالعمل محل الاتهام الوارد.

وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية في شهادته أمام النيابة إنه تلقى بلاغًا من المتهم الثاني بطلب وأخذ المتهم الأول لنفسه، ولغيره، مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ لنفسه، ولغيره 175 ألف جنيه قدمها له المتهم الثاني، لاعتماد مستخلصات شركته بشأن مستحقاتها لدي شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، لقاء ما أنجزته من أعمال مسندة إليها لتطوير مبان تابعة لتلك الشركة، والتي يشرف المتهم الأول على تنفيذها، في ضوء العقد المبرم بين جهة عمله، وبين شركة مصر للطيران، وأدى هذا المقابل، ثم طلب لنفسه ولغيره، لذات المقابل، 75 ألف جنيه أخرى.