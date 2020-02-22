الداخلية: ضبط 226 قطعة سلاح وتنفيذ 88 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 226 قطعة سلاح ناري، 269 قضية مخدرات وتنفيذ 88789 حكم قضائي متنوع.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن، ضبط (226 قطعة سلاح ناري، بحوزة 194 متهما)، وفي مجال تنفيذ الأحكام: تم (88789) حكم قضائي متنوع، و4 تشكيلات عصابية، ضموا 15 متهمًا، ارتكبوا (27) حادث متنوع، كما تم ضبط 269 قضية مخدرات بحوزة 286 متهما فى مجال ضبط قضايا المخدرات.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين، تم ضبط 63 متهمًا، و26 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، وفحص 132 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.