بماكينة لعد النقود.. ضبط تاجر عملة بحوزته عملات أجنبية في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء والتحويلات المالية غير المشروعة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام أحد الأشخاص (مدير سابق لفرع إحدى شركات الصرافة "صادر بشأنها قرار بالشطب من السجلات وإلغاء الترخيص الممنوح لها لما ثبت في حقها من مخالفات" - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي)، بممارسة نشاط واسع في مجال الإتجار في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بما يعرف بنظام المقاصة بالمُخالفة للقانون.

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كما أضافت التحريات إلى قيامه بتأسيس شركة لتجارة المصنوعات الجلدية بالقاهرة لإضفاء صفة المشروعية على الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال استغلال مقر الشركة مكاناً لإتمام عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والاحتفاظ بداخلها على المبالغ المالية حصيلة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهم حال قيامه بالتعامل بالنقد الأجنبي بداخل مقر الشركة المشار إليها وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - 2ماكينة لعد النقود - 2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المُؤثم) ، وبمُواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.