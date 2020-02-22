سهرة وبودرة وسائق توك توك.. سر جثة سيدة مُلقاة بأرض زراعية في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

سهرة حمراء بدأت بممارسة الجنس بين سائق توك توك وسيدة تكبره بنحو 10 سنوات، ثم تناولا مسحوق الهيروين رفقة اثنين من أصدقائه انتهت بجثة، فارقت الثلاثينية الحياة لتناولها جرعة زائدة من المخدر ليتخلص الثلاثة من جثتها بقطعة أرض زراعية ظنا أن فعلتهم لن تنكشف إلا أن مباحث أوسيم كشفت المستور.

بلاغ تلقاه العقيد مجدي عزيز، مأمور قسم شرطة أوسيم، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة ملقاة بأرض زراعية بدائرة القسم.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ، وعثُر على جثة سيدة ثلاثينية لا تحمل أي أوراق تحقيق شخصية، ولا توجد بها إصابات ظاهرية.

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شكل العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث شمال الجيزة، فريق بحث ترأسه العقيد أحمد الوليلي، مفتش القطاع، والمقدم أمثل حرحش، وكيل الفرقة.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد محمد مجدي، رئيس مباحث أوسيم، توصلت إلى أن الجثة لسيدة تدعى "زينب"، 32 سنة، أصل إقامتها الإسكندرية، وحضرت، منذ فترة للإقامة بشقة بدائرة القسم، وأنها على علاقة غير شرعية بسائق توك توك "22 سنة". وتتردد على شقته بمنطقة البراجيل.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد وليد كمال، والنقيب أحمد عادل معاون مباحث أوسيم من ضبط المشتبه به الذي أدلى باعترافات تفصيلية للواقعة، مشيرا إلى أن الوفاة نتيجة تناول ذات الـ32 سنة جرعة زائدة من الهيروين، وأنه تخلص منها بمساعدة صديقيه.

وتمكن النقيب عمرو عطيتو، والنقيب إبراهيم فاروق، معاونا مباحث أوسيم، من ضبط المتهمين (41 سنة - 38 سنة)، وأيدا أقوال الأول. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.