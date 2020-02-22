السبت.. وزير السياحة والآثار يفتتح متحف الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يفتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، يوم السبت المقبل 29 فبراير، متحف الغردقة على مساحة 3 آلاف متر مربع، وهو أول متحف في مصر يُبنى بالشراكة مع القطاع الخاص.

ونفذ إنشاء المتحف، شركة مصرية خاصة بالشراكة مع وزارة قطاع الأعمال العام، دون تحمل الدولة أي تكاليف.

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وقال الوزير، في تصريحات سابقة، إن مبنى المتحف كان عبارة عن مكان غير مستغل في الغردقة، فأجرت الوزارة التعديلات اللازمة للأعمال الإنشائية والتصميمات ووضع شروطها الكاملة لإنشاء المتحف.

وأوضح العناني، أنه جرى شراء الفتارين وأعمال الإضاءة والتأمين وكاميرات المراقبة وبوابات الكشف عن المعادن، وجرى نقل الآثار على نفقة الشركة الخاصة بالإنشاء، وتم استلام مفاتيح المتحف منها، على أن يتم تحصيل التذاكر وتقاسم الأرباح بالنصف مع الشركة الخاصة، مؤكدا أن المتحف مشروع نموذج أول مرة يحدث في مصر.

وأشار الوزير، إلى أن المتحف يضم آثارا فرعونية ويونانية ورومانية ومسيحية وإسلامية وحديث معاصر وأسرة علوية، حيث يعتبر المتحف يعتبر عنصر جذب كبير للسائحين، موضحا أن سعر التذكرة للأجنبي 200 جنيه، وللطالب الأجنبي 100 جنيه.