مصر | إحالة المتهمين بقتل الطفلة ندى في واقعة الختان للجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة المتهمين بقتل الطفلة ندى في واقعة الختان للجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت تحقيقات النّيابة العامّة، عن اتّفاق والدي الطفلة على ختانها سيرا على درب العادات والتقاليد، وإجراء المـتّهم علي عبد الفضيل، الطبيب بالمعاش عمليّة لختانها بناء على طلبهما؛ وذلك بمشفى "الرحمة" الخاص به صباح يوم الأربعاء 29 يناير الماضي.
وكانت النيابة العامة، انتقلت لمناظرة الطفلة المـتوفاة بمشفى "الرحمة" الخاصة بمنفلوط، وكلّفت إدارة العلاج الحرّ بمراجعة أوراق المـشفى؛ فوقفت على انتهاء ترخيصه بتاريخ 2982016، وعدم جاهزيّة غرفة العمليّات الصّغرى بها لإجراء العمليات، وعدم مطابقة غرفة العمليات الكبرى لشروط مكافحة العدوى.
كما أمرت النيابة العامة بإجراء الصّفة التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها؛ فأكّد أطباء مصلحة الطّبّ الشّرعي وجود بتر جزئيّ ببظر المـجني عليها على غرار ما يتخلّف عن عمليات ختان الإناث، ونفوا حدوثه نتيجة عمليّة تجميل لعدم وجود آثار للكيّ بجهاز ليزر.
وأهابت النيابة العامة بكلّ أب وأم ألا يعرّضوا بناتهنّ لعمليات خطيرة موروثة بعادات وتقاليد بالية، ظاهرها الطهارة والعفّة، وباطنها إيذاء وعذاب وإزهاق للأرواح. اعلموا أن طهارتهنّ وعفّتهنّ لا سبيل لهما إلاّ بحسن رعايتهنّ وتربيتهنّ واحتضانهنّ وتنوير فكرهنّ.
كما أهابت النيابة العامّة بالأطباء أن ينهضوا بدورهم التّوعويّ في المجتمع؛ صحّحوا مفاهيمه ومعتقداته، بصّروه بمخاطر الختان وما يلحقه من ضرر وآلام.
وناشدت النّيابة العامّة كافة أطياف المجتمع وجهاته، عدم التّستّر والصّمت عن تلك الجريمة، تكاتفوا للقضاء عليها وعلى عادة بالية بالغة الضرر، أبلغوا عن مرتكبيها وطالبيها، لينال كلّ جان جزاء ما اقترفت يداه.
كما ناشدت النّيابة العامّة المشرّع إعادة النّظر في العقوبة المنصوص عليها لـمرتكب جناية الختان إذا ما كان طبيبا.