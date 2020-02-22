مصر | 18 أبريل.. الحكم في دعوى حظر نشاط حزب العيش والحرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 أبريل.. الحكم في دعوى حظر نشاط حزب العيش والحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، التي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأي منظمات تنتمي لهذا الحزب، للحكم بجلسة 18 أبريل المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 24828 لسنة 72 قضائية، خالد علي المحامي، ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.

وقالت الدعوى: إن المحامي خالد علي، يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم، وتناولت الدعوى واقعة التحرش بـ"م. ع" إحدى العاملات بالمركز في أثناء غيابها عن الوعي.