مصر | النائب العام يحيل مسئولي شركة للجنايات بتهمة الرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يحيل مسئولي شركة للجنايات بتهمة الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحال النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم السبت، اثنين من المتهمين الأول مهندس بمكتب الاستشاريون العرب محرم باخوم، والثاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة جاما للتجارة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى مالية.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العام، مهندس بمكتب "الاستشاريون العرب، محرم باخوم، للاستشارات الهندسية"، ومدير مشروع تطوير مبنی تابع الشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، هنجر ۷۰۰۰ طلب، أخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ وأخذ من من المتهم الثاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة جاما مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه مقابل مراجعة مستخلصات شرکته، لدى الشركة الأولى، لصرف المستحقات الثابتة بها.

وأضاف أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته، حيث قدم المتهم الأول مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه للقيام بالعمل محل الاتهام الوارد.

وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأنه تلقى بلاغا من المتهم الثاني أيمن سعد سعد محرم نائب رئيس مجلس إدارة شركة "جاما للمقاولات"، بطلب وأخذ المتهم الأول ممدوح عوض عبد الوهاب، مهندس استشاري لمكتب "المهندسون الاستشاريون العرب، محرم باخوم، للاستشارات الهندسية"، لنفسه، ولغيره، مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لأداء عمل من أعمال وظيفته.

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وأضاف أنه طلب وأخذ لنفسه، ولغيره، ١٧٥ ألف جنيه قدمها له المتهم الثاني، ولاعتماد مستخلصات شركته بشأن مستحقاتها لدي شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، لقاء ما أنجزته من أعمال مسندة إليها لتطوير مبان تابعة للشركة، والتي يشرف المتهم الأول على تنفيذها، في ضوء العقد المبرم بين جهة عمله، وبين شركة مصر للطيران.