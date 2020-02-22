مصر | تشريح جثة سيدة ماتت بعد إقامتها علاقة محرمة مع 3 أشخاص بالجيزة

وكشفت التحقيقات الأولية، أن السيدة تقطن في الإسكندرية، وجاءت للقاهرة لمقابلة عشيقها سائق توك توك، لإقامة علاقة جنسية معه، وأنها كانت تأتي له من فترة لأخرى، وقبل يوم الواقعة جاءت من بلدتها وأقيمت معه في شقته لإقامة علاقة حرام معه واثنين من أصدقائه، وأثناء ذلك تعاطوا كمية من مخدر الهيروين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة الجرعة الزائدة، فتخلصوا من الجثة خوفا من افتضاح أمرهم.

وكانت ببلاغ تلقته إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية وملقاة بقطعة أرض زراعية، بمنطقة بشتيل، بمركز أوسيم، سرعان ما انتقلت القوات إلى مكان البلاغ، وبينت معاينة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى أن السيدة المعثور على جثتها، ترتدي كامل ملابسها، ولا يوجد بالجثة أي إصابات ظاهرية، فضلا عن عدم وجود أي متعلقات تفيد هويتها.

وبدأت القوات في إجراء معاينة ومناظرة للجثة، وحضرت النيابة العامة، وبدأت جهات التحقيق في تسجيل المعاينة كاملة وجاءت كالتالي: جثة لسيدة في العقد الرابع من العمر، بكامل ملابسها، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، ولا تحمل أي متعلقات شخصية تحدد هويتها.

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وتمكنت القوات الامنية من تحديد هويتها وتبين أنها ربة منزل، 35 سنة، ومقيمة دائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية والسابق اتهامها في قضايا.

وبتكثيف التحريات وتتبع خط سيرها وعلاقاتها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من 3 أشخاص، كانوا على علاقة بالمجني عليها، وأنها حضرت إليهم من محافظة الاسكندرية وأقامت لديهم في الشقة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار محمد القاضي المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.