مصر | تجدد حبس الباحث باترك جورج 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجدد حبس الباحث باترك جورج 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، اليوم السبت، تجديد حبس الباحث الإيطالي باتريك جورج، لمدة 15 يوما، للمرة الثالثة، على خلفية اتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم في مصر، ونشر معلومات وأخبار كاذبة عن الشأن المصري، والتحريض على التظاهر داخل مصر.

ووجهت النيابة العامة إلى الباحث الإيطالي من واقع محضر التحريات، تهم إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح قاصدا من ذلك الإنقاص من هيبة الدولة المصرية وتكدير السلم والأمن العام.

والتحريض على قلب نظام الحكم في مصر وترويج المبادئ والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية، وإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي المصري، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية واستخدام العنف.

وكان الباحث الإيطالي ألقي القبض عليه يوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2020 عقب وصوله مطار القاهرة الدولي قادما من دولة إيطاليا.

وذلك على ذمة المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إداري ثان المنصورة، بناء على التحريات التي أجريت ضد الباحث في 23 سبتمبر 2019.