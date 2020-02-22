مصر | تجديد حبس عاطل 15 يوما لضربه مسنا في حدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطل 15 يوما لضربه مسنا في حدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، اليوم السبت، تحديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتعديه على مسن بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وبالبحث وإجراء التحريات، تبين صحة الفيديو، وتمكن معرفة الشخص وهو "محمود. ح" قام بالتعدي على المسن "محمد. ق" سائق، بالتعدي بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة بأماكن تردده، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.