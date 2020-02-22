مصر | "سهرة حمراء" و"جرعة هيروين".. اعترافات المتهمين بقتل سيدة البراجيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سهرة حمراء" و"جرعة هيروين".. اعترافات المتهمين بقتل سيدة البراجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف المتهمون الثلاثة بالتخلص من جثة سيدة وسط الزراعات بمنطقة البراجيل، بمركز أوسيم شمال المحافظة، بارتكابهم الجريمة خلال التحقيقات التي أجريت معهم، وتخلصهم من الجثة خشية من المساءلة القانونية: "خوفنا من الفضيحة، بعد لما ماتت، اخدناها في التوك توك ورميناها وسط الزراعات".

وأوضح المتهم الأول العشريني العمر، أنه كان على علاقة بالمجني عليها، وكانت تمارس الجنس معه داخل شقته بمنطقة البراجيل، بعد قدومها من محافظة الإسكندرية، وكانا يتعاطيا الهيروين سويا.

وواصل: "يوم اللي حصل كانت عندي هي واتنين أصحابي "مارسوا معها الجنس"، ثم تناولا جرعة هيروين مخدر "مستحملتش وماتت، بهبوط حاد في الدورة الدموية".

وتعود البداية كانت ببلاغا تلقته إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية وملقاة بقطعة أرض زراعية، بمنطقة بشتيل، بمركز أوسيم، سرعان ما انتقلت القوات إلى مكان البلاغ، وبينت معاينة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى أن السيدة المعثور على جثتها، ترتدي كامل ملابسها، ولا يوجد بالجثة أي إصابات ظاهرية، فضلا عن عدم وجود أي متعلقات تفيد هويتها.

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وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع فريق بحث ترأسه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، لكشف ملابسات الجريمة، وبدأ فريق البحث المكلف بكشف ملابسات الجريمة بفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط البلاغ، وسماع أقوال شهود العيان، والاستعانة بالمصادر السرية، وفحص بلاغات التغيب، حتي توصلت جهود الفريق إلى أن الجثة لسيدة تدعي "زينب"، 32 سنة، ربة منزل، ومقيمة دائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية والسابق اتهامها في عدة قضايا.

وتوصلت التحريات إلى أنها على علاقة بسائق توك توك يصغرها بـ10 سنوات، ومقيم بمنطقة أوسيم، وحضرت إليه منذ 5 أيام، ومارست معه و2 من أصدقائه الجنس داخل شقته، وقبل الواقعة، لفظت أنفاسها الأخيرة، حال تناولها هيروين مخدر زائدة صحبتهم، وعقدوا العزم على التخلص من جثتها خشية من المساءلة القانونية، وتخلصوا منها بمكان العثور على جثتها.

وتمكنت القوات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، والمتهمون "41 سنة - 22 سنة - 38 سنة"، وبمواجهتهم أقروا بما توصلت إليه التحريات، وتحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

