مصر | تشريج جثة الطفلة ضحية تعذيب زوج والدتها لها بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريج جثة الطفلة ضحية تعذيب زوج والدتها لها بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة شرق القاهرة، اليوم السبت، بتشريح جثمان الطفلة "س. أ" 4 سنوات، لتعدي زوج والدتها عليها بالضرب المبرح وإحداث إصابات بأماكن متفرقة من جسمها بمنطقة المرج، كما أمرت بدفن الجثمان بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

البداية بتلقي مديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المرج، إشاره من مستشفى عين شمس، باستقبله طفلة تبلغ 4 سنوات، متوفية إثر إصابتها بكدمات شديدة وإصابات بالغة متفرقة بجميع الجسم.

وبسؤال والدتها عن سبب الوفاة أدلت بوقوعها من علو، وبإجراء التحريات، تبين عدم صحة أقوالها، وبإعادة استجوابها أقرت بأن زوجها "م. ا" 48 سنة، عاطل، يتعاطى المخدرات هو السبب في وفاتها، وإنكارها خشية من زوجها المعتاد على ضربها هي وابنتها بسبب تعاطيه المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة بأماكن تواجده، تم ضبطه، وبمواجهته بأقوال زوجته، اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.