مصر | ضبط 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مجهولة المصدر بالنزهة

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب شركة بحوزته 10 آلاف قطعة قسطرة قلب لم يستدل عل مصدرها.

البداية بورود معلومات لإدارة مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة، بقيام صاحب شركة بمزاولة مهنة صيدلة دون ترخيص وبحيازته 10 آلاف قطعة قسطرة قلب دون أن يستدل على مصدرها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بالشركة خاصته، وعثر على المضبوطات، ووبمواجهته بما اسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات لبيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ كافه الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.