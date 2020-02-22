مصر | إحالة المتهمين بعرض رشوة على موظف بالزاوية الحمراء للجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة المتهمين بعرض رشوة على موظف بالزاوية الحمراء للجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، اليوم السبت، إحالة المتهمين في قضية الرشوة بـ"الزاوية الحمراء" إلى محكمة الجنايات، لعرضهم مبلغا ماليا على موظف عام؛ ليخل بواجباته ووظيفته.

وأوضحت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، قيام متهمين بعرض رشوة 10 آلاف جنيه، على "سمير. ص" مدير التنظيم ومهندس منطقة بحي الزاوية الحمراء، للإخلال بواجبات وظيفته، بالتهاون وعدم اتخاذ إجراءات قانونية حيالهم لقيامهم بالبناء من دون ترخيص.

وتم إبلاغ الرقابة الإدارية، وتم التأكد من صحة ما ورد، وأصدرت النيابة العامة إذنا بتسجيل المكالمات الهاتفية، وتصوير اللقاءات بينهم.

وأكدت التحريات والتسجيل والتصوير بعرض مبلغ مالي 20 ألف جنيها على الموظف، وأقدم المتهم الثاني بدفع 10 آلاف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة، وتم ضبطهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بتحويلهم إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.