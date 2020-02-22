مصر | إحباط ترويج 16 طن زيت طعام فاسد بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 16 طن زيت طعام فاسد بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من إحباط ترويج 16 طن زيت طعام فاسد وغير صالح للاستهلاك البشري داخل مصنع بكرداسة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إخطار من مدير مباحث التموين بالجيزة، مفاده ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية من دون ترخيص، بدائرة مركز شرطة كرداسة، لحيازته 13،488 طن زيت طعام منتج نهائي، معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافًا للحقيقة.