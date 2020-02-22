أخبار مصر | مرشح لمنصب نقيب المحامين يعد بإنشاء صندوق تكافل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشح لمنصب نقيب المحامين يعد بإنشاء صندوق تكافل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد صلاح الدين حجازي، المرشح على منصب نقيب المحامين، تضمين برنامجه تشكيل لجنة الإسكان داخل مجلس نقابة المحامين للعمل على إنشاء مدن سكنية للمحامين وتسهيل إجراءات حصولهم على شقق مدعومة من النقابة أو الدولة.

وأضاف خلال جولته الانتخابية بمحافظة الأقصر، أنه سوف يعمل على إنهاء كافة العقبات بمدينة المحامين بـ6 أكتوبر لسرعة تسليمها للحاجزين، والعمل على تسهيل إجراءات السداد وتوفير دعم من موارد النقابة وفائض موازنتها لصالح المحامين وخاصة الشباب.

وكشف عن وضع منظومة عمل لإنشاء صندوق تحت مسمى تكافل المحامين، بحيث يكون دوره مساعدة المحامين في كافة المواقف الطارئة والصعبة، من مرض وحوادث ومساهمات في الأمور التي تتطلب تكاليف مالية في حياة المحامين وأسرهم.

وشدد على نيته تحسين منظومة العلاج ودور النقابة في هذا الأمر، من خلال استمرار استخراج البطاقة العلاجية طوال العام، والتعاقد مع المستشفيات المتميزة في هذا الصدد.

ويحرص حجازي على تنظيم عدد من الجولات الانتخابية في المحافظات لحشد الدعم له والترويج لبرنامجه الانتخابي، وأيضا الاستماع إلى وجهات نظر المحامين وطلباتهم.

