أخبار مصر | وزارة السياحة تعلن موعد افتتاح متحف الغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة السياحة تعلن موعد افتتاح متحف الغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن افتتاح متحف الغردقة يوم السبت المقبل الموافق ٢٩ فبراير الجاري.

ودعت الوزارة، كافة وسائل الإعلام المحلية والإعلامية لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقب مراسم الافتتاح بحضور وزير السياحة والآثار وقيادات محافظة البحر الأحمر.

ويعد متحف الغردقة أحد أبرز المشروعات التي تنفذها وزارة الآثار لأول مرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي قام بتوفير مبني المتحف بالتشطيبات اللازمة، وفقًا لاشتراطات الوزارة، وستتولي وحدها عملية الإدارة والإشراف.

وسيناريو العرض المتحفي لمتحف الغردقة يعمل على إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، حيث يقدم صفة الجمال بشكل أعمق وبصورة أكثر تفصيلًا، وكذلك يعرض للأدوات التي استخدمها المصري القديم في حياته اليومية، كالزينة والطبخ.