أخبار مصر | مريض لوزيرة الصحة: "التأمين الجديد أعطاني الأمل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مريض لوزيرة الصحة: "التأمين الجديد أعطاني الأمل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشاد المرضى، بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، حيث أحدهم بالمستشفى بالرعاية الطبية المميزة الذي تلقاها بالمنظومة الجديدة.
وقال المريض: "التأمين الشامل أعطاني الأمل في مستقبل أبنائي".
وجاء ذلك، اليوم السبت، خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، لمستشفى النصر التخصصي، لمتابعة سير العمل ميدانيًا، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.
وأعلنت الوزيرة في وقت سابق اليوم، إجراء 17 ألفا و199 عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديد بمحافظة بورسعيد، منذ انطلاق المنظومة في يوليو الماضي وحتى صباح اليوم السبت.