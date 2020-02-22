أخبار مصر | مريض لوزيرة الصحة: "التأمين الجديد أعطاني الأمل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مريض لوزيرة الصحة: "التأمين الجديد أعطاني الأمل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، على الاطمئنان على صحة المرضى، بمستشفى النصر التخصصي، والاستماع إلى آراء المواطنين عن منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وأشاد المرضى، بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، حيث أحدهم بالمستشفى بالرعاية الطبية المميزة الذي تلقاها بالمنظومة الجديدة.

وقال المريض: "التأمين الشامل أعطاني الأمل في مستقبل أبنائي".