أخبار مصر | وزير السياحة يزور متاحف اليونان ويبحث الاستفادة من خبراتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة يزور متاحف اليونان ويبحث الاستفادة من خبراتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عدد من المواقع والمتاحف الأثرية، على هامش تواجده بالعاصمة اليونانية أثينا للقاء وزيري السياحة والثقافة والرياضة اليونانين لمناقشة عدد من الموضوعات لدعم سبل التعاون السياحي والآثري بين البلدين.

وحرص "العناني"، على زيارة منطقة الأكروبول الأثرية والمسجلة علي قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وذلك لمشاهدة ما قامت به اليونان من جهود للحفاظ علي هذه المنطقة الآثرية وتطوير الخدمات بها ومسارات الزيارة واللوحات الارشادية.

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رافقه خلال الزيارة السفير إسماعيل خيرت سفير مصر باليونان، والسفير ماجد مصلح المشرف العام علي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار، كما رافقته فى زيارة المتحف القومى الدكتورة لينا ميندوني وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية.

كما شملت الزيارة المتاحف الكبري بأثينا منها متحف الأكروبول والمتحف القومي للآثار ومتحف بيناكي ومتحف سيكلاديك.

وتم التنسيق خلال الفترة القليلة القادمة للاستفادة من خبرات اليونان في مجال تطوير سيناريو العرض المتحفي خاصة مع قرب الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.