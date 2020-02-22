أخبار مصر | 'حريات الصحفيين': لم نفهم سبب التحفظ على الناقد علي السيسي.. وسنقدم كل صور الدعم القانوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'حريات الصحفيين': لم نفهم سبب التحفظ على الناقد علي السيسي.. وسنقدم كل صور الدعم القانوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عمرو بدر رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، والسكرتير العام المساعد للنقابة، عن التضامن والدعم للزميل علي السيسي الناقد الرياضي بإحدى الصحف، بعد أن أمرت محكمة مدينة نصر بالقبض والتحفظ عليه، خلال نظر قضية السب والقذف التي أقامها رئيس نادي الزمالك ضده.

وقال "بدر" في تصريحات صحفية: "للأسف تهمة السب والقذف تحاصر الصحافة والصحفيين، وتزيد من التضييق على العمل الصحفي، عل الرغم من أن الزميل يمارس عمله كناقد رياضي، ويلتزم بالقوانين التي تنظم العمل الصحفي".

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وأضاف "بدرر" أنه ليس هناك حبس احتياطي في قضايا النشر، ولم يفهم سبب التحفظ على الزميل، لافتًا إلى أن النقابة ستحضر التحقيق مع الزميل، وستقدم له كل صور الدعم النقابي والقانوني له.

وكانت قد أمرت محكمة مدينة نصر بالقبض على الناقد الرياضي علي السيسي، والتحفظ عليه، خلال نظر قضية السب والقذف التي أقامها رئيس نادي الزمالك ضده.

ومن المقرر أن يعرض الزميل على نيابة الجيزة، غدًا الأحد، للتحقيق معه في إحدى القضايا المقامة ضده من رئيس نادي الزمالك.