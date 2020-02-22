أخبار مصر | يناقشه البرلمان غدا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يناقشه البرلمان غدا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، غدًا الأحد، مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، والذي يشتمل على 23 مادة وتم تقديمه من النائب الدكتور أسامة العبد و60 نائبًا آخرين بما يمثل أكثر من عُشر أعضاء البرلمان.

كما يحدد آلية عمل المفتي، وكيفية اختيار أمناء الفتوى، وينظم كل ما يتعلق بفضيلة المفتي مثل وضعه الوظيفي، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له وسلطاته واختصاصاته، ومن ينوب عنه في تسيير شئون الدار بوجه عام في أحوال معينة. كما يستهدف المشروع بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها في عملهم إلى جانب إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من فضيلة المفتي.

ويحدد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، آلية تعيين فضيلة المفتي ومعاملته المالية واختصاصاته، كما يحدد نظام العمل بدار الإفتاء المصرية والموارد المالية الخاصة بها وكذلك موازنتها، ويتمحور حول إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال ( المالي-الفني- الإداري).

كما يستهفد بيان إنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتحديد إختصاصاته وإدارته ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة. ويتضمن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء 23 مادة كالتالي:

تتضمن المادة (1): أن دار الإفتاء المصرية ذات طابع ديني،وتتمتع بالشخصية الإعتبارية، وتتبع وزارة العدل من الناحية السياسية كجهة معاونة للهيئات القضائية، ويقوم بتمثيلها فضيلة مفتي الديار المصرية، وتقوم على شئون الإفتاء طبقًا لقانون الشريعة الإسلامية، ومقرها الرئيسي القاهرة الكبرى ولها أن تنشىء فروع بالمحافظات. كما تتضمنت المادة (2): كيفية تعيين فضيلة المفتي، وجواز التجديد له بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات. وجاء في المادة (3) أن يكون لدار الإفتاء أمين عام من الدرجة الممتازة، يصدر بتعيينه قرار من فضيلة المفتي. وأوضحت المادة (4): أنه في حالة خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل بالدار، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة. ووضعت المادة (5) تعريفًا لأمين الفتوى وكيفية تعيينه بينما كانت المادة(6) تنص على إنشاء كادر خاص لأمناء الفتوى وتحديد أوضاعهم الوظيفية، وتتضمنت المادة (7) على شروط تعيين أمناء الفتوى بينما أوضحت المادة (8) التزامات أمناء الفتوى في أداء عملهم واشترطت معيار (المهنية) وبذل الوسع والتقيد بمعتمد الفتوى قبل إبداء الرأي الشرعي مع مراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم. Advertisements واشتملت المادة (9) على تشكيل لجنة أمناء الفتوى بقرار من فضيلة المفتي، والتي تعتبر الجهة العلمية العليا في دار الإفتاء وتلي فضيلة المفتي، والرأي الذي تختاره اللجنة ويتم إعتماده من فضيلة المفتي هو الرأي المعبر عن دار الإفتاء.