أخبار مصر | تأجيل عمومية نقابة مهندسين القاهرة الفرعية لحين اكتمال النصاب

ونص القانون على تأجيل الانعقاد حال عدم حضور نصف أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء النقابة الفرعية، على أن يتم الانعقاد الثاني في تمام الساعة الرابعة عصرا.

جدير بالذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، يعادل نحو ثلث أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة للمهندسين؛ حيث يقترب عددهم من 270 ألف عضو.