أخبار مصر | تسجيل 579 ألف مواطن بمنظومة التأمين الشامل في بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل 579 ألف مواطن بمنظومة التأمين الشامل في بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تسجيل ٥٧٩ ألف و١٨١ مواطنًا في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، منذ انطلاقها في شهر يوليو الماضي وحتى صباح اليوم.

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة اليوم السبت - يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل - سير العمل بوحدة صحة المناخ ١ ضمن متابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد.

وراجعت الوزيرة، دورة المريض داخل الوحدة، بالإضافة إلى أقسام الوحدة وتحدثت مع الفريق الطبي، مشددةً على الاستمرار في الالتزام بتطبيق المنظومة المميكنة وتسجيل الأسر وفتح ملفات طب الأسرة لهم.

وشددت على مراعاة التوزيع العادل بمستشفيات المنظومة، عبر التطبيق الأمثل لنظام الإحالة من الوحدات الصحية للمستشفيات، حتى لا تكون هناك زيادة في أعداد المرضى المحولين إلى مستشفى معين دون الآخر، خاصةً وأن كافة المستشفيات تضم أغلب التخصصات الطبية ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية.

وحرصت الوزيرة، خلال زيارتها على الاستماع للمرضى ووجهت بتوفير أفضل خدمة طبية، كما راجعت نظام التسجيل بالوحدة.

