أخبار مصر | الأزهر يبدأ المشروع الوطني للقراءة بمشاركة جميع المناطق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يبدأ المشروع الوطني للقراءة بمشاركة جميع المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأزهر الشريف اليوم السبت، بدء مشاركته في المشروع الوطني للقراءة والذي يتوافق مع رؤية مصر 2030، بحضور فضيلة الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور يوسف مناصرة، مستشار مشروع تحدي القراءة العربي، والأستاذة ليلى الزبدة مديرة المشروع من دولة الإمارات.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال كلمته التي ألقاها اليوم السبت بمؤتمر المشروع الوطني للقراءة، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، إن الأزهر الشريف دائم الحرص على التكوين المعرفي للطالب الأزهري وجعله شخصية واسعة الثقافة محبة للاطلاع، آملًا أن يرجع هذا المشروع بالنفع الكبير على تنمية مهارات الطلاب في البحث والتدقيق، وذلك لبناء شخصية عربية قادرة، واعية لمتطلبات العصر، نافعة لنفسها ولغيرها.