أخبار مصر | لمواجهة كورونا.. تعرف على "مها الرباط" بعد اختيارها ضمن "فريق الصحة العالمية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمواجهة كورونا.. تعرف على "مها الرباط" بعد اختيارها ضمن "فريق الصحة العالمية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مهمة ثقيلة ألقيت على عاتقها حين قررت منظمة الصحة العالمية اختيارها ضمن 6 مبعوثين لوضع استراتيجية وخطط تعاون على المستوى الدولي لمقاومة فيروس كورونا الذي تفشى في البلاد مؤخرًا.

وكانت السيدة الأولى التي تولت مهام وزارة الصحة والسكان، في حكومة حازم الببلاوي، 2013، إنها الدكتورة مها زين العابدين الرباط.

وفي هذا السياق رصدت "الخليج 365"، معلومات عن "الرباط" في السطور القادمة.

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- تخرجت في كلية طب قصر العيني في عام 1982.

- ترأست قسم الصحة العامة بكلية طب القصر العينى قبيل توليها الوزارة.

- السيدة الأولى التي تربعت على عرش أهم وزارة في مصر، في حكومة حازم الببلاوي عام 2013 وهي وزارة الصحة والسكان.

- عملت مع المعونة الأمريكية لسنوات في مجال خصخصة الخدمات الصحية.

- دشنت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة حملة عليها ابان ذروة نشاطها في وزارة حاتم الجبلي وزير الصحة السابق.

- تزايدت إضرابات الأطباء والصيادلة إلى جانب العاملين في الوزارة وقت توليها حقيبة الوزارة.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة قامت بتعيين 6 مبعوثين خاصين لتقديم المشورة الاستراتيجية والدعوة السياسية رفيعة المستوى والمشاركة في وضع استراتيجية وخطط التعاون السياسي على المستوى الدولي لمقاومة فيروس كورونا.

وأضاف مدير المنظمة، أن المبعوثين هم الدكتورة مها الرباط، وزير الصحة والسكان المصرية الأسبق، والدكتور ميرتا الورود، والدكتور شين يونج، والبروفيسور سامبا أو واثنان آخران.

