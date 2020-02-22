أخبار مصر | غرامات مشددة على أي منشأة تتلف الأرصفة والطرق بالجيزة

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تصريحات المحافظ، جاءت خلال جولة تفقدية بعدد من الشوارع الحيوية بحي بولاق الدكرور، شملت العشرين والملكة وترعة عبدالعال 1 لمتابعة أعمال التطوير الجارية بحي بولاق الدكرور والخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على حالة النظافة والإشغالات وأداء شركات الجمع السكني.



وتفقد المحافظ، أعمال التجديدات والصيانات الجارية للسيارات والمعدات بجراج الهيئة العامة للنظافة والتجميل في ضوء حرص المحافظة على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة كافة، واستغلال الموارد الذاتية، موجها بتوزيع جيد للعمالة والاهتمام بالقطاعات ذات الكثافات السكانية العالية وعدم استخدام المعدات الثقيلة بالشوارع المرصوفه لتلاشي إتلاف طبقة الرصف.

وخلال الجولة حث محافظ الجيزة عمال هيئة النظافة، على ضرورة الاهتمام بنظافة الشوارع ومضاعفة مجهوداتهم، مشددا على أن نظافة الشوارع أحد وسائل تقيم الأداء لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ووجه بتكثيف المجهودات لإحداث طفرة ملموسة في النظافة يشعر بها المواطن خاصة بعد قيام المحافظة بالتعاقد مع شركات الجمع السكني للمخلفات.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بشارع العشرين، موجهًا بسرعة إزالة التعديات على نهر الطريق ورفع المخلفات وناتج الأعمال لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة وإزالة المطبات العشوائية وتسوية الطريق والانتهاء من إجراءات رصف وتطوير شارع ترعة عبدالعال 1 واستكمال أعمال الإنشاء الخاصة بالجزيرة الوسطى بالشارع ليضاف إلى منظومة الطرق التي تقوم المحافظة بتطويرها لخدمة المواطنين.

المحافظ وجه رئيس حي بولاق الدكرور، بالإغلاق الفوري وتشميع مقهى بشارع ترعة عبدالعال 1، نظراً لتعديه على الطريق العام مع تحرير المحاضر لأصحاب الجراجات والمحلات حال إلقاءها للمياه بالشارع.

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، توقيع غرامات مشددة على أي منشأة تتعدى على المال العام، وتقوم بإتلاف الرصيف أو الطريق مع إلزامها برد الشيء إلى أصله حفاظا على الاستثمارات التي يتم ضخها لتطوير منظومة الطرق بالمحافظة.

ورافق المحافظ خلال جولته، اللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة، واللواء إيهاب رشاد رئيس حي بولاق الدكرور، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.