أخبار مصر | وزير السياحة يتفقد ورشة للمستنسخات باليونان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة يتفقد ورشة للمستنسخات باليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ورشة لإنتاج المستنسخات الأثرية بالعاصمة اليونانية أثينا، حيث تفقد طريقة سير العمل بهذه الورشة وطرق إنتاج المستنسخات الأثرية بها و الأسلوب الفني و التقني الذي يتبعه العاملين في هذا المجال.

جاء ذلك على هامش زيارة الوزير لدولة اليونان لمقابلة وزيري السياحة والثقافة والرياضة لتعزيز سبل التعاون بين البلدين و خلق برامج سياحية بحرية وثقافية مشتركة و التسويق لها في العالم.

وخلال الجولة أعجب الدكتور العناني بأسلوب العمل، وبحث مع القائمين على هذه الورشة كيفية التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة فى هذا الشأن، بحيث يتم إرسال عدد من المستنسخات الأثرية المصرية القديمة والأيقونات القبطية التي تقوم الوحدة الإنتاجية بالمجلس الأعلى للآثار بإنتاجها في مصر، إلى اليونان لبيعها فى المتاحف المختلفة هناك.

ويأتى ذلك فى ظل قيام وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار بإنشاء مصنع لإنتاج المستنسخات الآثرية بمصر، وهو الأول من نوعه في مصر، والذى سيساهم في حماية التراث الثقافي الحضاري لمصر وحماية السوق المصرية من دخول منتجات غير جيدة، وحماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية وتحقيق المردود الاقتصادي اللائق من استثمار ميراثنا الثقافي والحضاري.