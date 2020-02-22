شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات الأمن تبدأ تلقي طلبات حجاج «قرعة الداخلية» بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديريات الأمن بالمحافظات، اليوم، السبت تلقى طلبات التسجيل للراغبين في اداء فريضة الحج هذا العام، كما تم بدء التقديم إلكترونيًا عبر بوابة وزارة الداخلية، حتى 8 مارس المقبل.

في الأقصر، توافد العشرات على مقر مديرية الأمن لتقديم طلبات التسجيل للراغبين في اداء فريضة الحج تمهيدًا لإجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذي سيعلن من الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالوزارة .

Advertisements

وفي الشرقية، بدأت مديرية الأمن تلقي طلبات حج القرعة بمقرات الأقسام ومراكز الشرطة، وتابع اللواء عاطف مهران، مدير الأمن، الإشراف على توفير أوجه الرعاية لمقدمي طلبات الحج من المواطنين. وشدد مدير الأمن على تقديم الرعاية الخاصة للمسنين، وسرعة استقبال وتلقي طلباتهم، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم وزيادة أعداد الموظفين القائمين على تلقي طلبات الحج من الموطنين، لسرعة إنهاء الطلبات وأن يكون ذلك تحت إشراف مأمورى المراكز والأقسام.

وفي بورسعيد، تم تخصيص سرادقات بجوار كل قسم لاستقبال طلبات المتقدمين لحج القرعة، وقال مصدر بمديرية الأمن إن تعليمات اللواء هشام خطاب مدير الأمن، شددت على توفير كل سبل الراحة وحسن الاستقبال للمتقدمين وفصلهم عن باقي اعمال القسم، وتفرغ موظفين يوميا لاستقبال الطلبات.

وفي المنيا، خصصت مديرية الأمن 12 مكتبًا داخل أقسام ومراكز الشرطة لتلقي طلبات الراغبين في حج القرعة بواقع مكتب بكل مركز أو قسم شرطة بكل

مركز باستثناء مركز المنيا مكتبين، ومركز سمالوط مكتبين، ومركز ملوي مكتبين.

وشدد المحافظ اللواء محمود خليل على الالتزام بحسن التعامل مع المتقدمين، ومواعيد العمل، وتحميل البيانات اولا بأول على الموقع الرسمي للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.