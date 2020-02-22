شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن «السندات الخضراء».. وخبير يوضح أهمية «الاقتصاد الأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة المالية الإجراءات التمهيدية لطرح السندات الخضراء في السوق العالمي، لتصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية، بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصري، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية وترسيخ الدور الريادي لمصر، لتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.

وتعد السندات الخضراء، صكوك استدانة، للحصول على تمويل للمشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وهو ما يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها، وفقا لبيان وزارة المالية.

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وستقوم 4 بنوك بالترويج إلى السندات الخضراء وهي «HSBC، Credit Agricole، Deutsche Bank، Citi bank». ومن جانبه قال الدكتور عبدالرحمن طه، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الأخضر يعد اتجاه عالمي، تسير نحوه كافة دول العالم، مشيدا بفكرة عمل مشروعات صديقة للبيئة والتي تعود إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «اتحضر للأخضر».

وأضاف «طه» في تصريح لـ«المصري اليوم» أن الاتجاه العالم حاليا نحو مشروعات التنمية المستدامة، بشرط ان تكون صديقة للبيئة، مما يخلف عنه إثر إيجابي على الموازنة العامة للدولة، خاصة في بندى الصحة والبيئة، مما يزيد حجم الاستثمار الأجنبي.

ويتوقع الخبير الاقتصادي، أن تلقى السندات الخضراء، قبولا ورواجا واسعا، نتيجة لأسباب كثيرة منها، قدرة مصر على سداد ديونها، وحصول الاقتصاد المصري على شهادات من مؤسسات التصنيف العالمي بجودة الاقتصاد، وارتفاع التصنيف الاقتصادي لمصر هذا العام، مقارنتا بالسنوات الماضية. مؤكدا على أن السندات الخضراء خطوة مهمة للاقتصاد المصري، خاصة وانه يعرف بالتنوع في مصادر التمويل، والتنوع في الاقتصاد.

وأشار «طه» إلى أهمية تعديل قوانين التراخيص، الخاصة بالمصانع، لعمل مصانع صديقة للبيئة، ووضع شروط على الآلات والمعدات المستخدمة في الصناعة، لتكون بتكلفة اقل من التكلفة المعتادة، مثل تجربة مصنع «حديد المصريين» والذى يعد اول مصنع حديد وصلب صديق للبيئة في العالم.